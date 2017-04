Ces activités se dérouleront dans la Médiathèque de la Fondation Mohammed VI, l'Ecole nationale supérieure des mines de Rabat, la Faculté des sciences, la corniche de Rabat et Bab Al Had pour l'observation par télescope.

Le lancement des activités de ce festival a été accompagné par l'observation au télescope de Mars, la Lune et Jupiter, afin de stimuler l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie.

Les grands thèmes de l'astronomie portent aujourd'hui sur la recherche des planètes où la vie pourrait exister, a indiqué, pour sa part, le directeur de l'observatoire Ribat Al Fath, Samir Kadiri, soulignant qu'avec les milliards d'étoiles comparables au Soleil accompagnées de planètes, "on ne peut pas penser que nous sommes uniques, et que la vie n'existe que dans notre planète Terre".

