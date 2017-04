Maroc: Plaidoyer pour le renforcement de la confiance des jeunes dans l'engagement citoyen

Le président du Réseau Euromed France (REF), Roland Biache, a plaidé, lundi à Casablanca, pour le renforcement de la confiance des jeunes dans l'engagement citoyen.

S'exprimant lors d'un point de presse en prélude au forum «Jeunesses méditerranéennes » (3-5 avril) initié sous le thème «Etat des lieux de la situation de la jeunesse en Méditerranée», organisé en partenariat avec le Réseau Euromed marocain des ONG, M. Biache a estimé urgent de faire entendre les voix, les aspirations et les rêves de ceux qui sont les porteurs d'espérance pour un monde plus juste et plus humain.

M. Biache a souligné que cet événement, qui réunit soixante-quinze jeunes et acteurs de la jeunesse des pays des deux rives de la Méditerranée, constitue une occasion d'échanger sur les opportunités, les obstacles et les grands défis auxquels les jeunes font face.

Pour M. Biache, la problématique de la marginalisation des jeunes sera développée à travers des thématiques, abordées lors d'ateliers interactifs, portant sur l'accès à l'emploi, la formation et le travail décent, la libre circulation des jeunes dans l'espace méditerranéen, la participation citoyenne, les médias et le rôle de la culture et des arts pour les jeunes générations.

Dans le même sillage, cette rencontre a pour objectif de construire des relations pérennes qui permettront de créer un réseau d'acteurs citoyens en vue de répondre aux problématiques de l'intégration des jeunes, a-t-il dit.

Pour sa part, la Coordinatrice nationale du projet NET-MED Youth mis en œuvre par l'UNESCO, Mme Zoubida Mseffer, a mis l'accent sur ce programme de trois ans, mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne qui vise à renforcer les capacités des jeunes, favoriser leur mise en réseau et encourager leur participation au dialogue avec les différents acteurs.

NET-MED Youth encourage la liberté d'expression des jeunes, leur représentation et participation dans les médias à travers le renforcement des compétences des organisations de jeunesse, a-t-elle dit expliquant que le projet assure la participation active des jeunes au dialogue avec les acteurs nationaux sur l'emploi et le développement des compétences.

Cette rencontre de 3 jours est initiée notamment avec le soutien de la Fondation de France, de l'Agence française de développement (AFD) et du projet Réseaux de la jeunesse méditerranéenne NET-MED Youth mis en œuvre par l'UNESCO avec le soutien de l'Union européenne.