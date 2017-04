Une autre mise à jour de cette journée devait se jouer hier entre le Wydad de Casablanca et l'AS FAR au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca fraîchement rénové.

Au classement, le FUS se hisse à la 7e position aux côtés du Moghreb Tétouan et de l'Olympic club de Safi (27 pts). La JSKT, quant à elle, reste dernière du classement avec (18 pts) ex aequo avec le KAC de Kénitra.

Les réalisations du club local ont été inscrites par Mehdi Battach (76e) et Abdeslam Benjelloun (90e). L'unique but de la JSKT a été marqué par Pierre Koulibaly (90+2).

Guy Hervé (1ere minute), El Kahliqi (40ème) et Hammoudane (44ème et 90ème) ont été les artisans de ce succès des Nordistes qui occupent seuls la 5e place avec 35 points. Le Hassania, quant à lui, continue à dégringoler au classement (11ès/25 pts).

