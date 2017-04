Sénégal: 57e anniversaire de l'independance - L'armée pour sauver la «nature»

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs de ce 20e siècle. En effet, la pollution de l'atmosphère et la destruction de la couche d'Ozone passant par le déboisement sauvage, la pollution et la rareté des ressources en eau, mais aussi la course effrénée à la consommation ne laissent pas indifférentes les autorités. Au contraire, au cœur de leurs préoccupations, des autorités se disent soucieuses du bien être des populations, d'où le choix du thème du 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

Le Sénégal a célébré le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale hier, mardi 4 avril. Le thème retenu cette année est: «Rôle des Forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement».

Conscient des problèmes environnementaux qui sont d'ordre mondial, le président de la République a décidé d'impliquer davantage toutes les Forces de défense et de sécurité dans la lutte pour la préservation des ressources forestières, halieutiques et fauniques.

Sur ce, la Direction des Eaux et forets qui œuvre dans la gestion des écosystèmes forestiers et des ressources forestières et les Parc nationaux, chargée de la conservation et de la réhabilitation de la biodiversité in situ, et les autres Forces de défense et de sécurité interviennent dans plusieurs domaines dans le cadre de la protection et de la restauration de notre environnement dégradé, conformément aux directives présidentielles. Histoire de mutualiser toutes les forces pour un maillage complet du territoire national, notamment les espaces terrestre et maritime.

A titre illustratif, les Armées sont engagées dans un vaste programme de reboisement dans les garnisons, à l'entrainement et en opération.

De même, la Gendarmerie dispose d'une section spécialement dédiée à l'environnement. Celle-ci lutte quotidiennement contre l'extraction illicite du sable marin et, en liaison avec la Marine nationale et le service des Douanes, participe à la lutte contre l'exploitation illicite des ressources halieutiques.

Enfin et surtout grâce à des actions concertée avec les Forces de défense et de sécurité, la bataille contre l'exploitation illégale de nos forets dans les régions de Tambacounda, Ziguinchor et Kolda a permis des saisies non négligeables aussi bien en bois qu'en matériels de coupe et des moyens de transport.

LES 21 COUPS DE CANON Une tradition héritée du 14e siècle

En outre, pour ce 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, il y a eu plusieurs innovations en plus de la perpétuation de tradition comme les 21 coups de canon. Historiquement, cette tradition se faisait au 14e siècle alors que le canon commence à devenir une arme courante.

La pratique militaire sur les bateaux de guerre était alors de tirer 7 coups de canon à cause de la symbolique astrologique et religieuse du chiffre 7.

Les Armées de Terre ayant, avec le temps, une plus grande réserve de poudre à canon pouvaient se permettre de tirer 3 coups de canon pour chaque coup tiré en mer, d'où le nombre de 21 au total. Ce salut final deviendra de plus en plus honorifique et officiel sur le plan international.

Le Sénégal, au lendemain des indépendances, a hérité de cette tradition des 21 coups de canon, au même titre que son Armée, de l'ancienne puissance coloniale. Le tir des 21 coups de canon qui a gardé sa symbolique était initialement exécutée par la compagnie de transport du Camp Le Monnier, ancêtre du Bataillon du Train.

Avec la mise sur pied, en octobre 1975, du Bataillon du Train, celui-ci procède depuis lors au tir des 21 coups de canon à l'aide d'un appareil appelé simulateur de tir lors des visites officielles de Chefs d'Etat, des visites de membres de familles royales ou des cérémonies du 4 avril.