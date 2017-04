La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

«J'attends plus des discours de la part du chef de l'État mais plutôt des actes. Qu'il règle les problèmes des populations. Tous les Sénégalais que je rencontre me disent qu'ils sont fatigués et inquiets pour leur sécurité. Ils disent qu'ils sont fatigués et inquiets de la recrudescence des accidents de la route, des agressions, des vols de bétails et ils attendent des solutions de l'État.

C'est en effet dans la bonne gestion des affaires publiques que nous pourrons mieux dépenser nos ressources, financer nos efforts d'émergence, satisfaire les besoins sociaux de nos populations, offrir à notre secteur privé les meilleures conditions d'épanouissement, et ouvrir à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'éducation, de formation et d'emploi ».

