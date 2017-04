Ile Maurice: Yogida Sawmynaden - «Intégrer l'e-governance à Maurice pour simplifier les démarches administratives»

«Digital Transformation in Public Administration.» C'est le thème choisi cette année pour la quatrième édition de l'eGov Conference.

Cet événement a été lancé ce mercredi 5 avril à l'hôtel Intercontinental à Balaclava et se poursuivra demain. Présent à l'occasion, le ministre des Technologies, de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, a tenu à souligner l'importance de l'e-governance à Maurice.

«Avec nos partenaires stratégiques, nous voulons développer un système d'e-governance pour Maurice. Cela permettra de simplifier les procédures administratives pour tout le monde.

Tout ira plus vite aussi», a-t-il tenu à préciser. Et d'ajouter que les gens ne perdront plus de temps à aller faire la queue. Toutes les démarches pourront aussi être entreprises de chez eux par le biais de l'internet.

A savoir qu'en choisissant ce thème cette année, la State Informatics Ltd (SIL), un des partenaires de cette conférence, a voulu mettre l'accent sur la modernisation de l'expérience citoyenne et de l'administration publique à Maurice et dans la sous-région.

Ce, à travers la convergence des technologies dites SMAC (Social media, mobile computing, Analytics et le Cloud). Cette convergence entre ces nouvelles technologies est considérée comme la prochaine étape de l'e-governance.