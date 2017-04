Ile Maurice: Jean-Claude de l'Estrac - «La Port Louis Development Initiative est un bureau de facilitation d'affaires»

Le conseil d'administration regroupe les investisseurs bien sûr, mais aussi plus largement des opérateurs du secteur privé, des représentants de la société civile, des ONG protectrices du patrimoine ou de l'environnement, tous ceux qui ont à cœur un développement harmonieux et solidaire de la ville. Si l'expérience est concluante à Port-Louis, c'est un modèle qui pourrait être répliqué dans d'autres régions.

La PLDI a été enregistrée comme une compagnie à but non lucratif. Elle sera dirigée par un conseil d'administration dont Gaëtan Siew sera le premier président. L'architecte a beaucoup participé à la réflexion stratégique sur ce projet, fort de son expérience internationale. Ce qui se met en place à Port-Louis existe ailleurs.

La Port Louis Development Initiative (PLDI), dont vous êtes le CEO, est lancée cet après-midi, mais on ne sait pas grandchose de cette organisation et de ses objectifs. Quel le sens de cette initiative ?

