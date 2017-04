Saër Ndao, le préfet du département de Mbour a déclaré hier, à l'occasion du défilé du 4 avril que «la police de l'environnement incombe à chaque citoye». Il a, en outre, abordé le thème « Rôle des forces de défense dans la protection de l'environnement ». Il a invité les populations à faire preuve de responsabilité dans la gestion de l'environnement et a promis que des efforts vont être faits en relation avec les services compétents et les forces de sécurité, la police et la gendarmerie.

Le département de Mbour est le centre d'une forte pression démographique. Le littoral est aussi concerné. Il subit toutes sortes d'agressions, la dégradation du littoral a pour nom, extraction du sable, érosion côtière et construction sur des zones non non aedificandi et non aedificandi (pieds-dans-l'eau). En plus, tous les formes et types de pollutions sont présentes sont présentes le long du littoral. Aux dépôts d'ordures s'ajoutent les déchets liquides et souvent toxiques. Saliou Samba, le président du conseil départemental a donné l'engagement, dans son programme, de prendre en compte la gestion environnementale, en plus de la culture, une compétence dévolue aux collectivités locales.

Le maire Fallou Sylla a fait part de sa volonté de se pencher sur la question en relation avec les services techniques et le conseil municipal. L'honorable député Sira Ndiaye a loué le concours des femmes et leur rôle dans la gestion de l'environnement.

Selon elle, ces dernières sont à encourager. Mohamed Barro du Haut conseil des collectivités locales a fait l'économie des grands axes du discours du président de la République, tout en insistant sur le rôle de la culture de la paix et du travail dans la vie d'une nation.

Auparavant, un défilé civil et militaire s'est déroulé sous les yeux du représentant du commandant de la zone 7. Des détachements de l'armée, de la police nationale, des gendarmes et des sapeurs-pompiers ont été de la fête à côté des anciens combattants et des élèves des écoles primaires