Algérie: Plus de 3.000 comprimés psychotropes et 53 g de kif traité saisis à Alger et à Tamanrasset

Alger — Plus de 3.000 comprimés psychotropes et 53 g de kif traité ont été saisis à Alger et à Tamanrasset par les forces de police qui ont également arrêté trois individus, alors que les descentes effectuées au niveau des points noirs à travers 5 autres wilayas ont permis la saisie de quantités de kif traité, de cocaïne et de boissons alcoolisées, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

A Alger et Tamanrasset, 3.243 comprimés psychotropes et 53 grammes de kif traité ont été saisis outre l'arrestation de 3 mis en cause.

La police de Tamanrasset a réussi dernièrement à saisir 2.696 psychotropes en possession d'un individu, âgé de 62 ans, qui s'adonnait au trafic de cette quantité à partir de son domicile.

La deuxième affaire est liée à la saisie par la police de 547 psychotropes de différents types chez deux trafiquants ainsi que 53 grammes de cannabis et une somme de 14.600 DA. Les deux suspects ont été arrêtés, indique un communiqué de la cellule de communication de la DGSN.

292 unités de boissons alcoolisées, 156.25 grammes de kif traité, 58 grammes de cocaïnes ainsi que 90 comprimés psychotropes de différents types et deux bouteilles contenant un psychotrope liquide ont été saisis après des décentes distinctes effectuées à travers les wilayas d'Oran, Souk Ahras, Relizane, Bejaia et Batna, ajoute le communiqué.

D'autre part, 270 CD contrefaits ont été saisis ainsi que 6 différentes armes blanches utilisées pour le vol et l'agression de citoyens, outre l'arrestation de 9 personnes suspectes dont trois repris de justice.