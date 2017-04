L'opération de répartition des temps de passage des candidats des partis politiques et des listes… Plus »

Il s'agit des car-ferries El Djazair 2 (acquis en mai 2005), Tassili 2 (2004) et Tarik Ibn Zyad (1996) avec une capacité totale de 3.940 passagers et de 1.046 véhicules.

Le navire sollicité par l'Enmtv à travers un appel d'offres international lancé septembre 2016, aura une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules ce qui lui permettra de rajeunir sa flotte et de doubler ses capacités de transport pour répondre aux besoins de sa clientèle, selon l'avis d'attribution du marché publié mardi.

