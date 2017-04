Sénégal: Clivage politique au pays - Augustin Senghor appelle au rassemblement

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

Augustin Senghor a lancé enfin un appel à ce propos à l'Etat et aux partenaires dans l'amélioration du cadre de vie dans l'Ile. La cérémonie de la 57ème fête de l'indépendance a été ouverte par un magnifique défilé de la maternelle, suivi du primaire et des écoles de football. Les Signares, les femmes, les pensionnaires de la maison d'éducation Mariama Bâ, les étudiants et autres maîtres nageurs ont pris le relais avant une brillante prestation des majorettes .Le défilé de la section des sapeurs pompiers et des Agents de Sécurité de Proximité (ASP) à clôturé la cérémonie.

Dans la foulée, Augustin Senghor a invité la classe politique à moins mettre en exergue son clivage politique, tout en indiquant qu'avec « une collaboration entre Khalifa Sall et le Chef de l'Etat, c'est que le Sénégal qui en gagnerait ». Et le maire de Gorée d'enfoncer le clou : « Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique est le résultat d'un engagement partisan trop marqué ». Loin de s'en limiter là, Augustin Senghor poursuivra en disant : «si nous avons un bon président de la République, pourquoi l'opposition ne le laisserait-il pas travailler ?

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.