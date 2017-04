Cote d'Ivoire: Trésor public - Une caisse de retraite complémentaire pour les agents est née

Bonne nouvelle pour les agents du Trésor public.

En effet, soucieuse d'assurer un lendemain meilleur à ses agents qui font valoir leur droit à la retraite, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de mettre en place depuis le mois de mars 2017, une Caisse de retraite complémentaire appelée Crat (Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor public). In fine, il s'agit de pallier les insuffisances du système public de retraite. C'est justement dans ce cadre qu'a eu lieu ce 03 avril, à la rotonde de la cité financière, au Plateau, l'installation et la présentation de l'administrateur général de la Crat, Eugène Konan Kouadio. Idem pour les membres du premier Conseil d'administration et du Comité de surveillance et de contrôle.

Une rencontre marquée par la remise des résultats des travaux du comité de coordination du Crat au Dg du Trésor, et cela, en présence des délégués d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Dans son intervention, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré, a exhorté tous les agents de cette régie financière à adhérer au Crat, promettant de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de cette caisse dont le but est d'assurer un lendemain meilleur à ses agents qui font valoir leur droit à la retraite. Le régime choisi pour la Crat est la capitalisation. Un régime dans lequel les affiliés reçoivent la contrepartie exacte des cotisations ou droits capitalisés sur leur compte.

La cotisation est composée d'une part employé et d'une part employeur. Eugène Konan Kouadio a été désigné par appel à candidature. Il est administrateur principal des services financiers et actuaire, commissaire contrôleur en chef des Assurances au siège de la Conférence inter-africaine des marchés d'assurances (Cima). Il a été nommé par Décision N°0898/Mef/Dgtcp/Drh du 27 mars 2017. La présidence du Conseil d'administration du Crat est assurée par Bédi Gnagne, Conseiller technique du Dg du Trésor public. Le Comité de surveillance et de contrôle est l'affaire de Mme Gnionsahé Marie-Fran- çoise épouse Ninhi. Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Le lancement officiel des activités du Crat met ainsi fin aux actions du comité de coordination installé le 28 décembre 2016 et qui était présidé par Bédi Gnagne. Ce comité était composé des représentants de la direction générale et de chaque structure syndicale du Trésor public. Dans le cadre des activités dudit comité, une campagne de sensibilisation a eu lieu sur toute l'étendue du territoire du 10 au 27 février 2017 pour présenter le projet à tous les agents du Trésor public travaillant dans tous les services.

A l'issue de cette tournée de sensibilisation, chaque service du Trésor public a procédé à l'élection d'un délégué pour le représenter à l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu du 08 au 10 mars 2017 à Grand Bassam et qui a vu la participation de 111 délégués.