Cote d'Ivoire: Campagne intermédiaire 2017 - Quand l'Etat sacrifie 43 milliards pour fixer le kg à 700 fcfa

Permettre aux producteurs de café-cacao de bénéficier de 60% du prix caf. Tel a été l'objectif du président Alassane Ouattara accédant à la magistrature suprême du pays.

Toute chose qui l'a amené en 2012, à instaurer la réforme de cette filière pour mieux aider les producteurs ivoiriens à vivre du fruit de leur labeur. Surtout que ce sont eux qui produisent la richesse. Depuis cette date, c'est donc 60% du prix à l'international dont bénéficient les producteurs, contre 45% avant l'avè- nement de Ouattara au pouvoir. Pour la présente campagne intermédiaire, le nouveau prix garanti aux producteurs est fixé à 700 FCFA le kilogramme bord champ, pour le cacao bien séché et fermenté. Soit moins de 400 FCFA par rapport au prix fixé pour la campagne 2016-2017.

Ce qu'il importe de savoir, c'est que ce prix représente 60,2% du prix Caf et respecte l'engagement de l'Etat à accorder 60% du prix Caf aux producteurs. Pour parvenir à ce prix l'Etat a dû consentir plusieurs sacrifices. A savoir la suppression de la taxe d'enregistrement et une partie de la parafiscalité pour le Conseil du café cacao. Ce qui représente 43,4 milliards de FCFA que l'Etat a été obligé d'injecter pour permettre aux producteurs de vendre leur cacao au prix annoncé. Ainsi, en dépit de l'effondrement des cours du cacao sur le marché international, de 1800 FCFA à 1260 FCFA, depuis décembre 2016, ajoutée à une surproduction du cacao dans le monde entier pendant que la demande n'a pas évolué, le respect de la parole donnée a une fois de plus prévalu.

Pour rappel, la campagne de commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire commence en Octobre et se termine le 30 Septembre de chaque année. La récolte du cacao consiste à cueillir les cabosses mûres, à les ouvrir, à en extraire les graines, les laisser fermenter de préférence à l'air libre et au soleil. Le produit séché est mis en sac et commercialisé en tant que fèves de cacao.

La Côte d'Ivoire, qui a une saison sèche et une saison humide bien prononcées fait partie des pays producteurs qui enregistrent deux récoltes de cacao par an : une récolte principale allant du mois d'octobre au mois de mars, et une récolte intermédiaire appelée encore la petite traite d'avril à août.