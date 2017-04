Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

Concernant la purge des droits coutumiers, objet de discorde entre les proprié- taires terriens et le Gouvernement, le ministre Isaac Dé a rassuré que la moitié, estimée à 10,8 milliards de FCFA, sera réglée. Pour ce qui est de la livraison des logements, il a fait remarquer qu'elle ne peut se faire sans la finition des travaux de construction des écoles et des centres de santé.

Pour s'assurer de la reprise effective du chantier et l'état d'avancement des travaux, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ( Mclau), Claude Isaac Dé, était sur le site hier. Le ministre a indiqué qu'il est venu voir l'évolution du chantier et encourager les promoteurs immobiliers à accélérer les travaux. Il a également invité les souscripteurs à poursuivre la souscription.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.