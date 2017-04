Sénégal: Ziguinchor - Kaguitt le «martyr» bléssé par le conflit defile pour la 1ère fois

Civils et militaires défilant côte à côte à Kaguitt pour célébrer les 57 ans de l'indépendance du Sénégal. L'image paraissait surréaliste il y a quelques années dans cette zone meurtrie par plus de trente ans de conflit. Hier, pourtant dans cette localité très affectée par le conflit et qui en présente encore les stigmates, le 4 avril a été célébré dans la plus grande communion entre populations et militaires en présence de combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) qui ont participé à la fête. Par ce défilé, Kaguitt referme une triste parenthèse de trente ans de conflit et se tourne résolument vers la paix et le développement. Les populations de Kaguitt ont soif de la paix, lance le préfet de Nyassia Elhadji Bocoum, maître d'œuvre de ce défilé.

Le 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a été célébrée dans une parfaite communion. La particularité cette année reste la forte mobilisation des populations des localités comme Kaguitt qui, pour la première fois, a vu l'armée défiler aux côtés des populations. Une originalité qui n'a pas laissé indifférentes les autorités de cette zone qui ont magnifié un tel geste noble de patriotisme et de haute portée nationale.

Un défilé militaire à kaguitte, l'idée paraissait surréaliste il y'a quelques années dans cette zone meurtrie par le conflit trentenaire. Infesté de mine, réputé insécure et dangereux, Kaguitt présentait les séquelles d'une zone «infréquentable». C'est pourquoi lorsque cette localité de l'arrondissement de Nyassia a été choisie cette année pour abriter le défiler du 4 avril, nombreux sont ceux qui y voyaient un fort vent d'espoir souffler après l'accalmie notée sur place.

Avec ce 4 avril, un pas important vient d'être franchi pour la stabilisation de cette zone, selon le sous-préfet de Nyassia, Elhadji Djiby Bocoum, qui estime qu'il faut replacer Kaguitt à sa vraie place: «l'arrondissement de Nyassia a sacrifié à la tradition. Et avec l'accalmie notée ces dernières années, j'ai estimé nécessaire d'accompagner cette dynamique de retour des populations en donnant un signal fort aux partenaires, en donnant un signal fort aux populations de kaguit qui sont dans d'autres localités et dans les pays voisins, pour leur dire que la dynamique de paix est irréversible et que kaguitt puisse reprendre sa place au niveau du département de Oussouye et de l'arrondissement de Nyassia.

Cette localité doit reprendre son envol ; les populations ont suffisamment manifesté leur soif de paix. Affecté par le conflit, Kaguitt le martyr renoue d'avec sa «sénégalité» en célébrant, par un défilé de civils et de militaires, le 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal". Des élèves, des associations de jeunesses et même des récolteurs de vin ont défilé hier, mardi, avant que les militaires ne jouent leur partition dans cette célébration qui a mobilisé.

D'autres localités comme Diouloulou, dans le département de Bignona, Niaguiss dans le Ziguinchor, ont aussi marqué de leur empreinte cette célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal célébrée dans la plus grande communion entre les populations et l'armée. Preuve de la dynamique de paix enclenchée depuis dans cette région balayée par le vent d'accalmie qui suscite un grand espoir chez les populations qui veulent désormais tourner cette triste page de trente ans de conflit .