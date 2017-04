Gabon: "Le dialogue politique au pays ne rassemble pas les principales forces politiques du pays", selon l'UE

Signé pour 20 ans en 2000 dans la capitale béninoise, l'Accord de Cotonou organise les relations de coopération entre les 27 Etats membres de l'UE et les 78 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

En outre, l'Union européenne appelle "au plein respect" des libertés fondamentales et à la transparence en particulier dans les domaines liées aux droits de l'Homme, tout en réitérant la demande "pour la mise en place d'une enquête indépendante" sur les allégations de violation des droits de l'Homme pendant la phase électorale et post-électorale.

Pour l'UE, "seul un dialogue réellement inclusif et débouchant sur des réformes structurelles peut apaiser les tensions politiques et sociales au Gabon", souligne le communiqué.

