Angola: Moxico - Le barrage de Chiumbe génère le développement dans l'est du pays

Dala — Les travailleurs du barrage et la population estiment que l?entrée en action de l'hydro-électrique de Chiumbe, qui sera inauguré mercredi, va générer de la croissance, réduire les inégalités et améliorer la cohésion sociale dans les municipalités de Dala (Lunda Sul), Camanongue et Luena (Moxico).

Le projet encadré dans le Plan national de développement, exécuté par le gouvernement de l'Angola, sera inauguré par le ministre de la Défense Nationale, João Lourenço.

La population vit déjà l'euphorie des avantages que le projet apportera à la vie sociale, économique et culturelle des populations dans ces localités de la région est de l'Angola.

L'électricien Francisco Manuel Pedro, habitant de la région, a commencé à œuvrer dans les travaux du barrage comme assistant et aujourd'hui chef de groupe, se sent heureux à l'idée de voir sa maison électrifiée.

"Je vais pouvoir connecter mon téléviseur et congélateur. Je pourrais économiser plus parce que j'aurais la possibilité de conserver les produits périssables et non seulement", a dit le travailleur de 26 ans.

Le responsable dpour la sécurité dans les travaux du barrage, Catoti Jaime, a indiqué que la construction du projet énergétique lui avait apporté de nombreux avantages, notamment l'emploi et d'autres avantages sociaux.