Angola: Benguela - Le gouverneur appelle à une politique crédible

Le gouvernant a souligné que le pays organiserait les prochaines élections générales, et nous devons donc mobiliser tout le monde pour qu'il exerce son droit de vote, respectant le droit du libre choix des dirigeants du pays, des députés, du Président de la République et du vice-président.

Isaac dos Anjos a expliqué que le gouvernement avait dû suspendre plusieurs projets structurants, ralentir le rythme de construction d'écoles et centres de santé et réévaluer les priorités parce que certains secteurs devraient être mieux servis, sans suspendre des projets transversaux.

Isaac dos Anjos a souligné que les partis politiques devraient présenter leurs programmes de gouvernance et politique dans cette phase de précampagne pour que la société prend conscience de leurs actions et gestion gouvernementale.

Benguela — Le gouverneur de la province de Benguela, Isaac dos Anjos, a considéré mardi, qu'en ce moment de paix, on devrait discuter de la politique crédible et des modèles financiers qui permettent que la société ait des revenus et avec la disponibilité de crédit

