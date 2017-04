Angola: La BNA travaille pour réduire l'inflation à 1% / mois

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) travaille dur pour réduire le taux d'inflation à 15,70 pour cent / an, visant la diminution prix des biens et services dans le pays, a déclaré lundi à Luanda, le gouverneur Valter Filipe.

Le gouverneur de la BNA, qui parlait sur la situation financière et de change dans le pays, dans le programme "Grande entrevista" de la Télévision Publique d'Angola (TPA).

A l'occasion, il souligné la nécessité de réduire le taux d'inflation dans le pays en dessous des niveaux actuels, en raison de la crise économique provoquée par la baisse du prix du pétrole sur le marché international, afin de créer de meilleures conditions de vie pour les familles.

Quant à la stratégie de sortie de la crise, il a rappelé que deux documents au niveau de l'équipe économique avaient été approuvés, notamment le Plan de politique restrictive et l'adéquation aux normes du système financier basées sur les meilleures pratiques internationales.

Selon le gouverneur, la stratégie passe également par la protection des réserves internationales que le pays a en dollar et en euro.

L'objectif de l'Exécutif par rapport au taux d'inflation est un pour cent par mois. Actuellement, le taux mensuel d'inflation en Angola tourne autour de deux pour cent contre quatre pour cent de la fin de l'année dernière, grâce aux mesures adoptées de réduction de la masse monétaire en circulation sur le marché.

En vertu de ces mesures adoptées récemment, a-t-il expliqué, le Fonds monétaire international (FMI) a reconnu la pertinence de ces stratégies de la BNA pour freiner le rythme de l'inflation.

La Banque nationale de l'Angola, dans le contexte économique du pays, a révisé les limites et procédures de contrôle d'entrée et sortie de la monnaie locale et étrangère pour assurer la prévention continue et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement au terrorisme, et garantir la gestion équilibrée des actifs du pays, en devises étrangères.