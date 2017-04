Sénégal: L'ONU regrette la décision des Etats-Unis de cesser le financement de l'UNFPA

communiqué de presse

L'organisation des Nations Unies regrette profondément la décision des États-Unis de cesser le soutien financier au Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur la santé des femmes et des filles vulnérables et de leurs familles à travers le monde, indique un communiqué.

« Cette décision repose sur l'affirmation erronée selon laquelle l'UNFPA « soutient ou participe à la gestion d'un programme d'avortement coercitif ou de stérilisation involontaire » en Chine », a déclaré la même source

L'UNFPA a réfuté cette affirmation, « car tout son travail favorise les droits de l'homme des individus et des couples à prendre leurs propres décisions, sans contrainte ni discrimination ». L'agence onusienne rappelle que les États membres des Nations Unies ont longtemps décrit son travail en Chine comme une force pour le bien.

« Nous avons toujours apprécié les États-Unis comme un partenaire de confiance et un chef de file pour aider à garantir que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel de chaque jeune soit accompli », a souligné l'UNFPA. « Nous espérons donc poursuivre notre travail avec les États-Unis pour répondre à ces préoccupations mondiales et rétablir notre partenariat solide pour sauver la vie des femmes et des filles à l'échelle mondiale ».

Pour rappel, l'UNFPA œuvre dans plus de 150 pays et territoires abritant plus de 80% de la population mondiale. Avec le soutien des États-Unis, l'UNFPA en 2016 a pu éviter la mort de 2.340 femmes pendant leur grossesse et accouchement, empêcher 947.000 grossesses non désirées, assurer 1.251 opérations chirurgicales de la fistule, empêcher 295.000 avortements dangereux et aider 3 millions de couples à éviter des grossesses non désirées.