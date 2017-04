Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le Premier ministre tunisien prospecte à Ouagadougou

C'est également le souhait exprimé par Youssef Chaheb, qui soutient qu'en termes de coopération, il y a beaucoup d'éléments positifs qui ont eu lieu les derniers mois, comme l'ouverture de l'ambassade tunisienne à Ouagadougou. Chose qui selon lui, témoigne de la volonté politique de son pays pour aller vers son environnement africain. «Nous pensons que les relations entre la Tunisie et le Burkina peuvent vraiment se hisser à un niveau beaucoup plus important en matière d'échanges, d'assistance technique, de renforcement de capacités, d'investissements, d'échanges commerciaux», a déclaré le Premier ministre tunisien.

Ce déplacement de Ouagadougou, s'inscrit surtout dans le cadre de la redynamisation des relations entre le Burkina Faso et la Tunisie. C'est la raison pour laquelle, explique le chef du gouvernement tunisien, il est accompagné par «une délégation ministérielle importante et une centaine d'hommes d'affaire tunisiens». Ces hommes d'affaires sont là pour développer des liens économiques et commerciaux avec leurs homologues du Burkina Faso.

