Sénégal: Inflation - Légère hausse de l'indice des prix dans la zone euro en février 2017

Au titre des prix à la consommation, en février 2017, la variation mensuelle de l'indice est ressortie à 0,4% dans la zone euro, contre -0,8% le mois précédent, annonce la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

Selon la Dpee, cette croissance de l'indice des prix reflète l'évolution de sa composante alimentaire qui s'est située à 0,9% après 0,8% en janvier 2017.

Les prix de l'énergie ont pour leur part reculé de 0,2% sur la période, contre une hausse de 2,5% en janvier 2017. Hors alimentation et énergie, le rythme d'évolution des prix a également progressé de 0,4 point après s'être établi à -1,7% en janvier 2017. En variation glissante sur un an, le taux d'inflation de la zone euro s'est établi à 2% en février, contre 1,8% en janvier 2017 et 1,1% en décembre 2016, dépassant, pour la première fois depuis janvier 2013, l'objectif de la BCE qui vise une hausse légèrement inférieure à 2%, note la Dpee.

Toutefois, cette croissance des prix résulterait, en grande partie, de la remontée des prix de l'énergie (+9,3% en février 2017) alors que l'inflation sous-jacente est restée stable à 0,9% pour le troisième mois consécutif.

Au sein des principales économies de la zone, l'inflation est ressortie à 1,2% en France, à 2,2% en Allemagne, et à 3% en Espagne. Ailleurs, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, elle a également accéléré, se situant respectivement à 2,7% et à 2,3% après 2,5% et 1,8% au mois passé. Dans les économies émergentes, l'indice des prix à la consommation a reculé au Brésil (4,8% après 5,4%), en Chine (0,8% après 2,5%), en Russie (4,6% après 5%) et en Afrique du Sud (6,5% après 6,8%), ajoute la Dpee.