communiqué de presse

En vue de promouvoir l'industrie de la mode à Maurice et le label 'Made in Mauritius', un Trend Forum se tiendra les 6 et 7 avril 2017 à l'hôtel Le Meridien à Pointe aux Piments, à l'initiative d'Enterprise Mauritius.

Enterprise Mauritius s'associe une fois de plus avec Carlin Creative Trend Bureau, un groupe de style international renommé basé à Paris. Mme Edith Keller, la Chief Executive Officer, et M. Thomas Zylberman, Senior Designer, présenteront les dernières tendances automne et hiver pour 2018 pour hommes, femmes et enfants. Des séances interactives visant à stimuler la créativité des participants auront également lieu.

Le Trend Forum verra la participation de designers, professionnels de l'industrie, professionnels de marketing, marchandiseurs de mode, développeurs de produits, et professionnels des ateliers haute couture. Des PME et des femmes entrepreneurs seront également présentes. Au programme : séminaires, ateliers de travail interactifs et séances de networking. Plusieurs thèmes tels que les produits principaux, les concepts de design, et les couleurs principales seront présentés.

Objectifs

Le Trend Forum, qui est en ligne avec le Programme gouvernementale et la stratégie d'Enterprise Mauritius de développer et promouvoir l'industrie de la mode sur les plans local et international, est une plateforme idéale pour prendre connaissance des dernières tendances globales et pour acquérir des connaissances sur la création de collections pour divers marchés ciblés.

Le forum vise aussi à souternir le développement des opérateurs du textile et de l'habillement en particulier les PME, et les amener à être plus innovants afin qu'ils puissent développer des collections aux normes internationales et qui répondent aux attentes des acheteurs internationaux.

Autres objectifs : positionner Maurice comme une plateforme de mode ; éduquer et motiver les designers dans leur quête de développer des marques locales ; encourager les PME à être plus innovantes afin qu'elles puissent suivre le rythme de l'évolution rapide de la technologie ; et inspirer les designers dans leurs créations.

Carlin Creative Trend Bureau

Carlin Creative Trend Bureau, un groupe d'anticipation créative axé sur une expertise marketing, et comprenant une agence de style et une agence de communication, couvre plus de 30 pays avec des centres de création en Europe, Asie et Amérique. Le groupe a débuté dans l'industrie du textile et de l'habillement mais a maintenant un savoir-faire dans tous les secteurs industriels, allant du secteur de l'aliment à celui de l'automobile.

Carlin Creative Trend Bureau développe des cahiers de tendances et de collection pour plusieurs secteurs de l'industrie, avec la création de 51 couleurs exclusives par saison et intervient dans trois domaines principaux, dont le style/design, le marketing, et la communication.