Sénégal: Repli de 0,1% des prix à la consommation au mois de février 2017

communiqué de presse

L'indice national des prix à la consommation a connu une baisse de 0,1 % au mois de février 2017 par rapport au mois d'octobre 2016, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Selon cette structure du ministère de l'économie, des finances et du plan, la diminution des prix des services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-1,1%), des « biens et services divers » (-0,7%), et des services de « santé » (-0,2%) explique essentiellement cette évolution.

En variation annuelle, les prix à la consommation se sont relevés de 2,7%. L'inflation sous jacente s'est inscrite en hausse de 0,3% en rythme mensuel et de 1,3% en variation annuelle. Les prix des produits locaux et importés ont reculé identiquement de 0,1% par rapport au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont renchéris respectivement de 3,0% et 2,2%, ajoute l'Agence.