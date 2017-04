Guinée: La coordination et les responsables de la corporation des éleveurs au secours du préfet

Quelques heures après qu'un éleveur de Koundara ait chargé le préfet des lieux d'avoir extorqué des bœufs aux éleveurs pour une hypothétique réception du chef de l'Etat alors annoncé à Gaoual ,l'administrateur a décidé de livrer un droit de réponse en exclusivité à notre rédaction.

Joint au téléphone ce mardi à 9 heures et 30 mn Mr Hassane Sanoussy a martelé :

« je voudrais vous faire remarquer que je suis l'un des plus anciens préfets de la Guinée aujourd'hui, j'ai 20 ans de carrière dans l'Administration, diplômé de l'école des cadres du ministère de l'intérieur du royaume du Maroc et j'ai été préfet à Gaoual 9 ans durant où il y a le plus grand cheptel ,je n'ai jamais demandé un poulet la bas ,mieux que ça j'ai été préfet 4 ans et demi à Yomou, Yomou ne dira pas le contraire, directeur de cabinet au gouvernorat de Nzérékoré 3 ans avant d'être préfet de Nzérékoré de là on m'a envoyé à Koundara jamais ,jamais, jamais je n'ai demandé un cauri à quelqu'un mon éducation de base ne me permet pas... ..Nous avons reçu une correspondance de Mr le préfet de Gaoual... ..j'ai demandé au directeur de l'élevage de réunir tous les éleveurs pour essayer de désigner un porte parole afin de rédiger un bon rapport à l'intention de cette journée (NDLR :accueil chef de l'Etat à Gaoual)pour exprimer les problèmes que nous avons à Koundara par rapport aux crimes pastoraux, par rapport également à la divagation, par rapport aux conflits entre agriculteurs et éleveurs ,c'est moi qui ai lancé la réunion dès que j'ai fini je suis sorti, je viens d'une bonne famille, une famille vraiment aisée, Dieu m'a permis d'avoir un peu

Je n'ai jamais convoqué les éleveurs pour leur demander de me donner même un taureau il n'a jamais été question .

Ma mission c'est de mettre les populations à l'aise. »

Aussi joint au téléphone Elhadj Moustapha Termesse le responsable des éleveurs a volé à la défense du préfet en traitant l'homme par qui le scandale est arrivé d'avoir accusé le préfet avant de rajouter :

« ces bœufs n'ont jamais été mobilisés ,on s'était entretenu entre éleveurs et j'ai proposé 3 bœufs par préfecture, ils n'étaient pas d'accord puis je suis venu à deux là non plus ils n'étaient pas d'accord alors je leur ai demandé qu'est ce qu'ils pouvaient trouver ils ont dit un bœuf par sous préfecture soit 7 bœufs au total et si on les mobilisait ils étaient à remettre au président de la coordination Elhadj Saikou oumar.

Le coordinateur Elhadj Saikou Oumar cité n'a pas échappé à un contact de notre rédaction et il a précisé que le jour de la réunion après le départ du préfet que lui même a pris sur lui en sa qualité de responsable de la coordination de proposer :

« Nous avons des attentes à combler et l'occasion est opportune pour rencontrer le chef de l'Etat qu'on n'a pas la chance de voir souvent et il nous faut déléguer une douzaine de personnes indépendamment de ceux qui veulent y aller de leur propre initiative, nos délégués devront être à notre charge pour alléger la facture à nos frères de Gaoual... ..Aucun éleveur ne peut attester aujourd'hui avoir mis entre mes mains un coq, une chèvre ou un montant de 100000 francs à cet effet. Encore moins au préfet qu'ils n'ont même pas l'occasion de voir toujours, tout propos contredisant les miens ne sont qu'accusations fortuites. »

Alors qu'une source de la délégation spéciale a confirmé la réunion et les propos prêtés au préfet son président Alimou Diallo est sur une autre logique :

« ce qui était dis là bas je n'en sais rien je ne me rappelle même pas de la date ,en tant que collectivité on n'était pas convié... ça m'étonnerait quand même que de façon si crue que c'est décrit dans l'article le préfet puisse dire ça. »

Ce mardi, il faut rappeler que Koundara était en effervescence car une rencontre a été convoquée entre le préfet, la délégation spéciale, la direction régionale de l'élevage et les éleveurs eux même pour tirer au clair l'incident et il en résulte que le préfet a été blanchi par ses administrés réunis.