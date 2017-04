Afrique du Sud: L'ANC fait bloc pour soutenir Jacob Zuma

Cela veut surtout dire que Ramaphosa, qui est candidat à la succession de Jacob Zuma - puisque celui-ci quitte son poste de président de l'ANC à la fin de l'année -, part grandement affaibli dans cette course face à sa rivale Nkosazana Dlamini-Zuma, qui, elle, a plus que jamais le soutien du chef de l'Etat.

Il est également revenu sur les critiques publiques qui ont été formulées par lui-même et d'autres cadres de l'ANC, expliquant que c'était une erreur. Et pour finir, il a mis en garde les députés ANC qui seraient tentés de voter pour une motion de défiance contre le chef de l'Etat, motion qui a été déposée par l'opposition.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.