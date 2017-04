Guinée: Labé - Plus de taxis-motos après 22 heures

Un peu plus de trois jours après le drame qui a frappé la corporation des conducteurs de taxi motos, les rencontres dans le but de stabiliser les esprits n'en finissent plus à Labé.

Une première rencontre s'est tenue au siège de la préfecture où ont pris part le préfet Safioulaye Bah et ses collaborateurs, la délégation spéciale, la société civile, l'intersyndicale et le député Cellou Baldé.

« aucune décision n'est encore prise parce que l'intersyndicale et les taxis doivent travailler ensemble, la commune et les chefs de quartiers aussi doivent travailler ensemble ,la commune c'est le mardi ... ... l'activité a repris hier, les conducteurs de taxi avaient décidé de faire deux jours de deuil, on a compris qu'il le fallait ,ils sont sortis exprimer leur mécontentement sans commettre de dégât »nous a confié le secrétaire générale du syndicat des taxis motos branche USTG Mory Diakité.

Pour l'heure , les négociations semblent tourner autour de deux principaux points d'orgue à savoir l'arrêt des prestations de la corporation à une heure bien définie notamment 22 heures ainsi que l'atteinte de certaines demandes formellement formulées par la corporation dimanche dans le grand amphi du complexe ENI/CFP.

Certes il est encore trop tôt pour tirer une conclusion quelconque d'ordre générale mais déjà le peu qui a filtré semble satisfaire la corporation.

Toutefois ,les conducteurs de taxis habitués à braver le froid et la nuit n'ont semble(t'il pas la volonté de ne rouler que de jour voila pourquoi les habituels point de stationnement ont repris la vie qu'ils mènent d'habitude.