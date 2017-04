Afrique Centrale: Exercice « Obangame Express 2017 » - Andrew Haviland exhorte les nations maritimes du golfe de Guinée à assurer une bonne intendance de leurs eaux

Pour le chargé d'affaires près l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Andrew Haviland, la coopération des nations du golfe de Guinée est une nécessité pour contrer le terrorisme et assurer la sécurité frontalière.

Andrew Haviland prenait part à la clôture de la 8ème édition de l'exercice militaire inter-allié et inter-régional « Obangame Express 2017 » à Abidjan. Une trentaine de pays (Afrique, Europe, Etats-Unis et Europe) ont pris part à cette manœuvre. « Si les gouvernements ne travaillent pas ensemble et ne reposent pas sur leurs forces respectives, il serait impossible d'évaluer entièrement et de résoudre les menaces marines », a-t-il soutenu.

Il pense que les cadres légaux faisant partie de la solution avec les nations partenaires ne suffisent pas pour réussir dans la lutte contre le terrorisme. Il exhorte les nations maritimes du golfe de Guinée à assurer une bonne intendance de leurs eaux afin « de réduire et prévenir le trafic illicite de personnes et de stupéfiants qui nuisent à nos sociétés ».

« Obangame Express 2017 » a été marqué par le symposium des chefs d'Etat-major de Marine. Ce sont des manœuvres organisées par US African Command (Africom). Elles ont pour but d'améliorer la coopération régionale et la sensibilisation au domaine maritime. Pour les forces présentes, il s'agit d'échanger des informations pratiques pour améliorer leurs expertises en matière d'interception.

L'exercice comprend essentiellement des simulations en mer et sur terre au travers des scénarios liés à la lutte contre la contrebande, les déversements de produits pétroliers, la piraterie. Il s'agit aussi des formations sur les techniques de débarquement, les opérations de recherche et de sauvetage, l'assistance médicale aux blessés, la maîtrise des communications radio et les techniques de gestion de l'information.

Pour le capitaine Heidi Agle, Commandant des opérations tactiques d'Obangame 2017, « la sécurité maritime est un effort collectif. La majorité des activités économiques de la région reposent sur la sécurité et le droit dans l'utilisation des eaux du golfe de Guinée ».