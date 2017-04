Congo-Brazzaville: Attentat de Saint-Pétersbourg - Le pays adjoint sa douleur à celle de la Russie

Six mois après son élection à la tête de la Fédération congolaise de handball,… Plus »

Concluant son message, le diplomate congolais a encore ajouté: « Le cavalier de bronze, sublimé par Alexandre Pouchkine, continuera de symboliser le génie des bâtisseurs et la splendeur de la ville musée, cette ville Venise du nord. Nos condoléances sont sincères et notre solidarité est totale ».

Encourageant le pays victime, dans ce message de fraternité, le ministre a encore a ajouté. « Saint-Pétersbourg résistera avec courage, comme elle a résisté aux bombardements et au blocus nazis, au froid et à la faim. La flèche de l'Amirauté continuera de briller dans la constellation des nuits blanches de la belle métropole de la Baltique ».

Exprimant cette douleur qu'il estime être partagée entre la Russie et le Congo, quant à cet acte jugé déplorable, Jean Claude Gakosso a déclaré: « Nous savions que rien n'est sacré aux yeux de ces barbares des temps modernes, pas même la vie humaine qui est le bien le plus précieux que Dieu nous ait accordé ».

