Congo-Brazzaville: Administration du territoire - La commune de Kintélé bientôt dotée d'un siège social provisoire

Six mois après son élection à la tête de la Fédération congolaise de handball,… Plus »

Dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs de cette commune, le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé l'ouverture dans un bref délai, d'une cellule de police en attendant qu'une ligne soit inscrite dans le budget 2018, afin de construire une administration territoriale et un commissariat de police qui obéissent aux nouvelles normes ainsi que toutes les structures connexes.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.