Ile Maurice: Paul Bérenger - «Le gouvernement a voulu bâillonner l'opposition»

Il n'a pas non plus été tendre envers Sanjeev Teeluckdharry, le nouveau Deputy Speaker. Paul Bérenger l'a qualifié de «pseudo Deputy Speaker nul et sans un sens de l'humour». Pour lui, c'est une honte car il a été «mil fwa pir pou so premié zour».

Si le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) n'a pas réagi «à chaud» mardi 4 avril, c'est parce qu'il était animé d'un sentiment de tristesse et d'étonnement sur le déroulement de la motion de censure, débattue mardi 4 avril au Parlement. Il s'est dit également intrigué par le timing choisi pour le débat. Ce, car selon les Standing Orders, le Parlement n'était pas obligé de le faire aussi rapidement. «Je me suis posé la question : pourquoi ont-t-il mis la motion aussi vite ? Est-ce une interprétation restrictive du Parlement pour nous bâillonner ?»

«Zot in konploté ant zot. Fer le néséser pou anpes nou kozé.» Paul Bérenger a été virulent envers les membres du gouvernement, lors d'une conférence de presse au Flying Dodo, Bagatelle, ce mercredi 5 avril. Il est revenu sur l'épisode de son expulsion de la séance parlementaire et du walk-out de l'opposition de l'hémicycle, mardi 4 avril.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

