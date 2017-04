Ile Maurice: Avenue d'exportation - Des entrepreneurs formés pour exporter sous l'AGOA

Sensibiliser les entrepreneurs sur les avenues d'exportations sous l'African Growth and Opportunities Act (AGOA) et les informer sur le processus pour exporter sous ce traité. Tels étaient les objectifs de l'atelier de travail qui s'est tenu ce mercredi 5 avril au Westin Turtle Bay à Balaclava.

Plus d'une centaine d'entrepreneurs se sont déplacés pour assister à ce programme de formation et de sensibilisation qui est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Activité economique, des entreprises et des coopératives, du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade américaine à Maurice. Trois experts de l'East Africa Trade Hub ont fait le déplacement en ce sens. Les entrepreneurs ont également eu l'occasion d'échanger avec d'autres institutions liées à l'exportation sur les Etats- Unis comme la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA), Enterprise Mauritius et la MauBank entre autres.

Parmi les thèmes abordés : le rôle de l'AGOA pour augmenter le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique sub-saharienne ainsi que les facilités de financement et de promotions commerciales existantes pour les entreprises mauriciennes entre autres. Les entreprises ont également eu l'occasion de parler des obstacles que rencontrent les entreprises en ce qu'il s'agit de l'exportation.

Des solutions leur ont été proposées à ce titre. Par ailleurs, cet atelier de formation a été conclu par des sessions de discussions restreintes surtout axées sur les vêtements, les spécialités culinaires ou encore la décoration intérieure et les accessoires de mode.