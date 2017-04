Ile Maurice: Royal Park - Traitement princier à Balaclava

Le site de Royal Park explique que ce projet s'adresse aux Mauriciens et aux étrangers. Une garantie de dix ans est donnée. Les unités ne sont pas meublées. Les résidents sont tenus de respecter un cahier de charges, que ce soit dans le style architectural ou pour la décoration des intérieurs. Le site mentionne aussi un deco pack,incluant les meubles, à Rs1,2 million. Parmi les services proposés : chauffeur, concierge et sécurité, une marina, des salles de gym et un pavillon privé à Salazie.

Vues des champs, des villas sont en voie de finition, alors que la construction d'appartements a atteint un stage avancé. Les équipes de Building & Civil Engineering Co. Ltd sont à pied d'œuvre sur le chantier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.