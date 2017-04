Cameroun: Marché des voitures d'Akwa - On reparle du déménagement

Des initiatives courageuses de la part de l'élite et du conseil municipal, donnent de plus en plus un visage… Plus »

« Les taxes sur l'importation des voitures ont augmenté pour ce qui est des véhicules âgés de plus de dix ans ; cela s'est répercuté sur nos prix et les clients se font rares. J'entends aussi parler d'une proposition de location des espaces publics à 100 F l'heure pour chaque voiture exposée. C'est trop cher », analyse l'un des vendeurs d'Akwa.

Y compris pour sensibiliser d'autres propriétaires de commerces dont le développement a suivi et prolongé les occupations de la voirie, celui de la brocante. Les deux activités sont d'ailleurs voisines dans la partie nord de la zone commerciale d'Akwa. Mais pour certains commerçants, le changement à venir survient au plus mauvais moment.

Une réunion entre les représentants de la Communauté urbaine de Douala et de la commune du premier arrondissement et des marchands de voitures d'occasion d'Akwa s'est tenue jeudi dernier à Douala. A la mairie, l'on explique qu'il s'agissait de faire connaître aux riverains de l'Hôtel le Ndé notamment qu'il est temps de libérer les emprises de la rue qu'ils occupent depuis de longues années pour les besoins de leur commerce.

