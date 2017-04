Cameroun: Délivrance - Mafia autour du permis de conduire

Des initiatives courageuses de la part de l'élite et du conseil municipal, donnent de plus en plus un visage… Plus »

Reste maintenant à trouver celui qui se cache derrière ce monsieur Ambroise Tchamgoué. A la tête d'un syndicat, Josué Mkokloum est convaincu qu'il s'agit d'une cabale savamment orchestrée par ses adversaires. Cabale ou manoeuvre frauduleuse de délivrance du permis de conduire ? Et si c'était la Commission nationale anti-corruption qui tendait ses pièges ? En tout cas on en saura un peu plus dans les jours à venir sur cette affaire qui défraye la chronique au sein des opérateurs des auto-écoles à Douala.

Seulement, ce dernier n'a pas suivi sa formation, affirme le formateur, encore moins passé l'examen. « Quand on l'appelle pour lui demander s'il ne vient pas suivre des cours, il me fait savoir qu'il est au village. Il est venu après l'examen, en nous faisant croire qu'il était empêché. Avant de nous demander de le réinscrire à la session de décembre. Jusque-là, il n'est jamais venu prendre les cours. Cette personne n'a pas composé. Il ne figure dans aucune liste de présence, ni dans les Pv finaux», jure-t-il.

Et d'affirmer qu' « après discussion, nous avons convenu qu'il devait verser 180.000 FCFA. Nous lui avons délivré un reçu. Comment pouvait-on savoir qu'il s'agissait d'un mort. Il s'agit tout simplement d'une usurpation de titre. Ma secrétaire ou moi ne sommes pas des agents de police pour identifier des gents». Non sans crier à une cabale contre sa personne.

Après consultation de la liste des candidats à cet examen, il ne fait l'ombre d'aucun doute, le candidat n° 2338, auto-école Jojo devant composer dans la salle 34 répondant au nom susévoqué a bel et bien été enregistré. Ce que ne nie pas le principal mis en cause. Josué Mkokloum, directeur de l'auto-école Jojo reconnaît avoir reçu un monsieur qui s'est présenté au nom d'Ambroise Tchamgoué.

