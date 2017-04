Cameroun: Des voleurs de bétail aux arrêts

Des initiatives courageuses de la part de l'élite et du conseil municipal, donnent de plus en plus un visage… Plus »

Le propriétaire des deux autres bœufs non reconnus par Bodai Dogoniga et ses compagnons, dont l'un a été vendu chemin faisant, ne s'est pas encore signalé. Pour le moment, les enquêtes suivent leur cour à la brigade de gendarmerie de Kalfou .

Démasqués, les deux larrons se rendent sans résistance. Les bœufs sont immédiatement sécurisés par le comité de vigilance jusqu'à l'arrivée de la brigade de gendarmerie de Kalfou. Avisés, Bodaï Dogoniga et ses compagnons débarquent à Hamdalao et reconnaissent les quarante bœufs. Interrogés, les deux gangsters affirment se diriger vers la zone boisée de l'arrondissement de Kaï-Kaï. Leur butin devait être tranquillement écoulé dans ce massif forestier dense où des complices les attendaient.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.