Congo-Kinshasa: Linafoot - La RTNC obtient les droits de diffusion

François Claude Kabulo Mwana Kabulo, Directeur des Sports à la RTNC confirme pour sa part que les moyens seront mis, pour que les rencontres livrées à Lubumbashi, Mbuji Mayi et Bukavu soient suivies en direct. «Comme c'est le souhait de la population congolaise et des autorités politico-administratives de notre pays, je suis heureux d'annoncer que la RTNC, reprend le signal pour la retransmission des matchs», s'est réjoui M. Kabulo.

Pour Roger Bondembe Bokanyanga, l'un des vice-présidents de la Fecofa, il fallait absolument trouver une solution. «Le public congolais a tellement réclamé la diffusion des matchs à la télévision, ce qui a poussé le ministre des Sports, sur ordre de la hiérarchie, à chercher à savoir les raisons de la non diffusion des matchs. Une chose est sûre, avant le dépôt du cahier des charges ce jeudi au ministre, les matchs prévus ce week-end à Kinshasa (V.Club-Don Bosco et DCMP-Sanga Balende) seront retransmis à la television», a déclaré Roger Bondembe.

