Cameroun: Circulation à Yaoundé - Les retombées du plan d'urgence

A Mvog-Atangana Mballa comme à l'entrée Simbock, les usagers de la route profitent à présent des avantages de tronçons bitumés.

Chaussée spacieuse, belle et goudronnée. Telle est la nouvelle physionomie des routes reliant le carrefour Mvog Atangana Mballa au carrefour Mvog-Mbi, Coron, au lieu-dit Cami Toyota et Olézoa. Jadis jalonnés de nids-de-poule, ces axes routiers ont fière allure et facilitent la circulation tant des piétons que des automobilistes et autres usagers de la route. Sur l'asphalte neuf et lisse roulent agréablement taxis et particuliers. « Il a fallu du temps pour que nous soyons à l'abri de la poussière. C'est beau et maintenant que la route est élargie, nous pensons que les accidents de motos vont baisser puisque la circulation est fluide pour se rendre au marché », confie Isabelle Bella, ménagère. « Nos activités commerciales sont revenues à la normale. Nous avons regagné nos places », ajoute fièrement Madeleine M., commerçante.

A l'entrée Simbock, c'est le même scénario. On se croirait face à un boulevard. Aucun encombrement sur la chaussée. Les multiples démolitions des maisons et boutiques de fortune offrent un nouveau paysage. Le long de la route, certaines échoppes ont refait leur toilette pour coller à l'aménagement des différents axes. « A présent, on circule aisément puisqu'il y a quelque temps, les embouteillages étaient fréquents. Nous ne brûlons plus notre carburant dans les multiples bouchons », se réjouit Alfred Fonkam, chauffeur de taxi. Les travaux réalisés dans le cadre du plan d'urgence font aussi la fierté des riverains au lieu-dit Hysacam. « Certains chauffeurs de taxi n'empruntaient plus cette route. Mais depuis qu'elle a été réaménagée c'est un soulagement », indique Marie Beyala, commerçante. Pour les laveries situées à cet endroit, la clientèle ne se fait plus prier. « Maintenant que ça circule, de nombreux propriétaires et chauffeurs de taxi viennent laver leur véhicule. Ma recette a triplé et je peux vous assurer que nous apprécions ces travaux qui ont été bien faits », se réjouit Thomas Ze Ngoa, laveur.