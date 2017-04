Cameroun: Abong-Mbang - L'envol

Des initiatives courageuses de la part de l'élite et du conseil municipal, donnent de plus en plus un visage avenant à l'ex-cité coloniale.

Le centre-ville d'Abong-Mbang, situé quasiment sur la route nationale N°10, grouille de monde, ce mardi matin. C'est une aubaine pour les activités commerciales. Les vendeurs ont investi carrément la chaussée. Sur l'axe bitumé qui longe le centre administratif, diverses activités s'animent aussi de plus belle. C'est bouillant. Quasiment dans toute la cité. Aussi, de l'autre côté du fleuve, non loin du centre-ville, à la lisière avec la commune de Doumé, Abong-Mbang offre également le visage d'une ville bien animée, où il y a la joie de vivre. Les motos taximen ne sont pas loin, pour faciliter le mouvement des personnes et des biens. Eux qui bénéficient de l'encadrement de l'élite locale et qui assurent le ramassage à plein temps. En soirée, à Abong-Mbang, l'ambiance va aussi crescendo. Çà et là, on ne s'ennuie pas. Il fait bon vivre ici et la vie est belle. Les auberges et autres établissements d'accueil se multiplient à l'envie, dans cette localité, qui revendique près de 100 ans d'existence.

En cas de coupure de l'énergie, des particuliers mettent en marche des groupes électrogènes. « On peut dire qu'Abong-Mbang a connu un retard de développement à un moment donné, mais notre ville a embrassé, ces dernières années, les sentiers de son envol », affirme un patriarche. Ce dernier en veut pour preuve le développement de la voirie urbaine. Et la touche de l'élite n'est pas à négliger dans cette dynamique, à travers des initiatives louables, en l'occurrence dans le volet agricole, l'une de filières porteuses et principale source de revenus pour les populations d'ici. En effet, l'élite, prêchant par l'exemple encourage les populations et les jeunes à s'intéresser au travail de la terre. « Le ministre Joseph LE, nous aide beaucoup, et il ne manque pas de saisir l'occasion de nous inviter à s'intéresser à l'agriculture. Parce que, comme le chef de l'Etat le souhaite, il reste convaincu que les jeunes d'Abong-Mbang peuvent trouver leur compte dans l'agriculture, en étant plus motivés », explique un jeune, qui a saisi la perche.

Cette élite a justement ouvert de vastes plantations qui emploient des jeunes. « L'agriculture est un bon créneau. L'élite fait déjà beaucoup dans ce sens, mais elle doit continuer à faire davantage. Parce que, la dynamique locale a besoin d'elle pour construire l'arrondissement, apaiser le climat social, initier des projets, consolider les acquis du développement. Nous l'encourageons à donner un coup de main aux jeunes qui se lancent dans tous les projets», affirme Etienne Mballa Samba, le sous-préfet. A côté de cette initiative agricole, le volet foncier est important. La municipalité a initié et acquis un lotissement de près de 300 hectares à Abong-Doum, non loin du centre urbain. Sa motivation ? Faciliter l'accès à la propreté foncière et la construction des maisons aux jeunes élites, fonctionnaires, ou entrepreneurs.