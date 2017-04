Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'immigration clandestine - L'Ong Realic s'engage

En vue de lutter contre l'immigration clandestine, un phénomène qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire, une Ong a vu le jour. Il s'agit du Réseau ouest-africain pour la lutte contre l'émigration clandestine (Realic) dont la présentation officielle a eu lieu, ce mercredi 5 avril 2017, à L'Istc-polytechnique, d'Abidjan-Cocody.

Selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), « plus de 800 immigrants ivoiriens ont été enregistrés sur le sol italien seulement en deux mois (janvier à février 2017). Des immigrants majoritairement jeunes. De plus, les images sur les milliers de personnes qui trouvent la mort dans la méditerranée interpellent la conscience de tous », a indiqué Florentine Djiro, présidente du Realic. Avant d'ajouter: « Face à ce drame et au trafic d'être humain qui en découle, il est nécessaire qu'un cadre de lutte et de prévention soit défini. D'où la mise en place de cette Ong depuis septembre 2016 ».

Ainsi, une série d'actions est envisagée. A savoir, la sensibilisation des populations et la mobilisation de fonds pour le financement de micro-projets au bénéfice des éventuels candidats à l'émigration.

«Sensibiliser en amont l'opinion publique et particulièrement les jeunes aux dangers de l'immigration clandestine à travers des campagnes de proximité, organiser des ateliers de formations, des conférences publiques, susciter l'implication des gouvernants ouest-africains, les organismes nationaux et internationaux dans la lutte contre l'immigration clandestine, préparer un environnement propice au retour et à la réintégration des émigrants ».

Le lancement officiel des activités du Realic est prévu dans le mois de mai prochain, à Daloa, zone considérée comme la base arrière des passeurs (point de départ de la plupart des immigrants ivoiriens). Ce lancement sera suivi en juillet des séances de sensibilisation à Abobo et à Yopougon, les deux grandes communes d'Abidjan (en termes de superficie et de population).

Composé essentiellement d'anciens travailleurs du système des Nations unies en l'occurrence l'Opération des nations unies pour la Côte d'Ivoire (Onuci), le Realic est une organisation sous-régionale qui entend combattre ce fléau qui affecte l'ensemble de la sous-région.