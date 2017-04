Algérie: Concours de récitation du Coran de Jordanie - 2e place pour Sonia Belatel

L'opération de répartition des temps de passage des candidats des partis politiques et des listes… Plus »

Cette participation internationale est la première du genre pour Sonia qui a été choisie par le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs pour représenter l'Algérie lors du concours de Jordanie après avoir décroché la première place lors d'un concours de wilaya à Sétif et la sixième place lors de la 18e édition de la semaine nationale du Coran tenue le 18 décembre 2016.

Dans une déclaration à l'APS, Sonia a exprimé sa grande joie quant à cette distinction qu'elle offre à l'Algérie, tout en regrettant la première place malgré un parcours "réussi et exemplaire lors du concours selon les avis des spécialistes jordaniens et représentants des autres pays".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.