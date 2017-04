Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

Ce n'est pas un hasard si cela se produit après l'annonce de nos solides résultats de 2016 et la distribution plus tard cette semaine de dividendes à nos actionnaires. Nous voulons faire partager notre succès à toutes nos parties prenantes clés », indique-t-il.

« Promouvoir à cette échelle et créer des opportunités de carrières pour le personnel à un moment comme celui-ci est une preuve de leadership du secteur et cela est digne d'émulation.

Ainsi, le nouveau modèle d'avancement du personnel démocratise l'accès aux rôles et aux opportunités de carrières et de leadership au sein de la banque. Chacun des membres du personnel peut maintenant - quelle que soit sa piste - aspirer à des postes de leadership, une fois que toutes les conditions objectives sont remplies etc.

En plus des promotions, M. Uzoka a dévoilé un nouveau modèle d'avancement du personnel et l'extension de l'actuel prêt véhicule du groupe à 1000 employés précédemment inéligibles.

United Bank for Africa (Uba), la banque qui opère dans 19 pays africains, a annoncé la promotion de 3 000 membres du personnel, renforçant son engagement en matière d'investissement dans le capital humain et de progression de carrières dans le difficile environnement opérationnel actuel. Ces promotions ont été faites au sein de son réseau à travers le monde.

