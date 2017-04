Cote d'Ivoire: Popo carnaval - Le commissariat pour une implication de la génération au pouvoir

Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

Outre le parrainage de la seconde personnalité de l'État, le commissaire Hoba a fait mention des autres innovations. Au nombre de celles-ci, les candidatures étrangères au concours de beauté féminine "Awoulaba", le prix Média du Popo doté du trophée du vice-Président et le Popo éclaté dans les villages de Yaou, Samo et Adiaho.

En termes d'attentes, le commissaire général, Jean Hoba, a été on ne peut plus clair: « nous attendons beaucoup des M'mans, à savoir, révéler à la jeune génération ce qui faisait l'authenticité du Popo ». Et cela, pour, a-t-il justifié, permettre à la nouvelle génération d'apprendre afin que le savoir-faire et la culture du terroir soient préservés.

Cette rencontre avec les autorités coutumières avait pour objet principal d'associer officiellement ces derniers à l'organisation de la fête. Il était important en second ressort pour les organisateurs de leur donner les informations essentielles sur l'organisation de la présente édition et requérir leur implication effective pour la réussite de la fête.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.