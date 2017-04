Angola: Cunene - Le SME notifie plus de 71.000 mouvements migratoires

Relativement aux inspections, le SME a mené 18 actions de contrôle sur la voie publique dans les hôtels et auberges de la région, ce qui a donné lieu à la remise en cause des 29 étrangers de diverses nationalités pour violation du droit de l'immigration.

Dans la période considérée, le Service de migration et étranger (SME), à travers le poste frontalier de Santa Clara, a expulsé 17 étrangers de diverses nationalités pour séjour illégal dans le pays et a refusé l'entrée à six étrangers, faute de visas.

La source signale que parmi les étrangers, il y a les Namibiens, Sud-africains, Portugais, Zimbabwéens, Allemands, Belges, Brésiliens, Britanniques, Chinois, Cubains, Espagnoles, Canadiens et Néerlandais, dont 12.865 touristes, 237 travailleurs non-résidents, 195 résidents et 31. 176 Namibiens vivant le long de la frontière commune.

Selon le rapport opérationnel de l'organe parvenu à l'Angop, les mouvements de 22.341 nationaux et 44.473 étrangers se sont produits dans les postes frontaliers de Santa-Clara, Ruacana, Okalongo et Calueque.

Ondjiva — Soixante-dix mille 337 mouvements migratoires entre la frontière de l'Angola et de la République de Namibie, ont été signalés au cours du premier trimestre de cette année par le Service des migrations et étrangères (PME) à Cunene.

