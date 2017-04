Angola: L'Exécutif compte augmenter la capacité d'énergie à Lunda Sul

Avec la capacité de générer 12,42 MW d'énergie électrique, le barrage de Chiumbue, inaugure par le ministre de la Défense Nationale, João Lourenço, se destine à la fourniture d'énergie électrique à la ville de Luena (province de Moxico) et à la région de Dala (Lunda Sul), comptant sur une centrale hydroélectrique avec quatre groupes générateurs, avec des turbines du type Francis Horizontal, dont deux de 4,14 Mégawatts et deux autres de 2,07 Mégawatts, totalisant 12,42 MW.

L'énergie à Lunda Sul est alimenté à partir de deux sources, notamment l'hydroélectrique de Chicapa de 16 mégawatts de puissance, dont quatre à Saurimo et 12 pour la société minière de Catoca, en plus de la centrale thermique d'une puissance de 12,5 MW.

"Ce projet hydroélectrique est le fruit d'un travail désintéressé de tous ceux qui y ont travaillé, en commençant par les équipes de déminage qui ont pu éliminer plusieurs engins explosifs, les gouvernorats provinciaux de Lunda Sul et Moxico, pour leur soutien et collaboration, entre autres travailleurs", a-t-il reconnu.

Il a assuré que l'Exécutif continuera à travailler dans le but d'améliorer la capacité de distribution d'énergie électrique, en tant un élément clé pour la revitalisation de l'industrie et le développement durable.

Dala — La capacité de fourniture et distribution d'électricité dans la province de Lunda Sul pourrait augmenter dans les années à venir, de 16,5 à 40 mégawatts, a annoncé mercredi, dans la ville de Dala, le ministre de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges.

