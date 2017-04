Angola: Lunda Sul - Le barrage de Chiumbue dynamise l'industrie et l'agriculture dans l'est du pays

Dala — L'entrée en service de l'hydro-électrique de Chiumbue va stimuler le développement de l'agriculture, l'industrie et la vie de la population des municipalités de Dala (Lunda Sul) et Camanongue et la ville de Luena, les deux dernières régions de la province de Moxico, a affirmé mercredi, le ministre de la Défense Nationale, João Lourenço.

Prenant la parole après la cérémonie d'ouverture de l'hydro-électrique de Chiumbue, construit dans la ville de Dala, d'une capacité de 12,4 MW, João Lourenço a dit que le projet profitera non seulement à la population, mais aussi à l'économie de la région orientale.

Il a assuré que le titulaire du pouvoir exécutif, le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, était sérieusement engagé dans la reconstruction du pays et dans son développement économique et social.

Le ministre sait que l'on ne peut pas parler du développement sans parler de l'énergie, raison pour laquelle le Gouvernement investit dans des unités de production et distribution d'énergie, non seulement au profit de la population, mais aussi pour servir l'économie.

Il a déclaré que l'Angola était un pays essentiellement agricole, mais il y a un intérêt du gouvernement d'industrialiser le pays, car c'est la voie la plus sûre pour le développement.

"Pour qu'il y ait l'industrie, peu importe quel type, il doit y avoir de l'énergie. Cette hydroélectrique inaugurée ici à Dala, a été construite à un temps record, un peu plus de deux ans. Elle sera bénéfique de la propore municipalité de Dala, à celle de Camanongue et à la ville de Luena", a-t-il indiqué.

Il a fait valoir que le développement, peu à peu, commençait à se propager dans tout le pays, vu que l'Exécutif, après la réalisation de la paix le 4 avril 2002, a inauguré l'hydroélectrique de Capanda (Malanje), a augmenté la capacité de Cambambe (Moxico), et très récemment, le Président José Eduardo dos Santos était à Lauca à Malange, pour le remplissage de son réservoir.

Tous les projets électriques sont situés dans le bassin du Moyen Cuanza et le dernier entre en fonctionnement plus tard cette année.

L'énergie contribuera au développement, l'éducation et l'enseignement, afin que les jeunes soient des hommes préparés pour l'avenir, a conclu João Lourenço, après avoir remercié les efforts du département ministériel de l'énergie et l'eau, les travailleurs, la société qui va gérer le projet et le reste d'intervenants dans le processus.