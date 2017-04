Gabon: Lancement des activités de la SOGIM

La Société gabonaise d'informatique médicale (SOGIM), sous l'égide du ministère de la santé publique du Gabon, a lancé officiellement ses activités ce mercredi 5 avril 2017 à Libreville. Objectif, promouvoir l'ensemble des actions et activités dans le domaine de la recherche et la formation.

C'est sous le patronage du Ministère de la Santé publique et de la population que la Société gabonais d'informatique médicale(SOGIM) a lancé ses activités. Lesquelles activités s'inscrivent dans l'optique du développement et la pérennisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale au Gabon.

Selon le Pr Edgar Brice NGOUNGOU, la SOGIM est une société savante qui va accompagner la mise en place du renforcement du système national de formation sanitaire. "Nous avons dans ce cadre, créé une société d'informatique médicale financée par la Banque mondiale qui soutien l'initiative du ministère de la santé. L'objectif de toute société savante, c'est de promouvoir l'ensemble des actions et des activités dans le domaine de la recherche, de la formation."

En lieu et place du Ministre de la santé absent, c'est le Secrétaire général qui, dans son allocution, a souligné l'importance du secteur de la santé et surtout celle de la société gabonaise d'informatique médicale. S'agissant de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(CNAMGS), il faut que le système d'information sanitaire soit fiable. « Il faut que toutes les données convergent vers un même sens pour que tout ce qui se fait au Gabon soit reconnu pour aider les décideurs à prendre des décisions ». Notre CNAMGS, poursuit il, ne peut durer, ne peut avancer que si et seulement si l'information sur le patient, soit une information fiable ».

Il faut tout de même rappeler que le but de la SOGIM est d'accompagner et soutenir de manière durable, la modernisation du système de santé. Aussi, a-t-elle pour objectifs de développer et de pérenniser l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale au Gabon.