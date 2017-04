Il est révolu le temps où le pays ne pouvait offrir l'opportunité d'affaires et d'emplois aux peuples des pays tiers, au détriment de sa propre population et de son économie, a-t-il conclu.

Au regard de l'état de lieu déplorable, Joseph Kabila préconise d'agir sans plus attendre. « En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers, particulièrement, l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises ».

Ces nouvelles lois, particulièrement celles relatives à la promotion de l'entrepreneuriat local et à la sous-traitance aux PME et PMI locales, visent à démarrer la réinsertion socio-économique de la jeunesse.

Il a rappelé la fragilité des fondamentaux du tissu économique tournés essentiellement vers le secteur tertiaire. Par ailleurs, a-t-il renchéri, la RDC reste l'un des pays du monde les plus dépendants des importations des biens de première nécessité. Quant aux exportations, elles sont constituées à plus de 80 % des matières premières.

