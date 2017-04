Afrique du Sud: Quand Zuma reprend du poil de la bête !

Certes, Mantashe, les a mis en garde. Seulement est-il sincère dans ses déclarations ? La politique étant le domaine du possible, on attend de voir. Mais, en attendant, c'est Jacob Zuma qui se frotte les mains à la suite du mea culpa du secrétaire général de son parti.

Qui plus est, Zuma reconnu comme celui-là qui ne recule devant rien pour défendre ses propres intérêts, peu importe si cela heurte la conscience populaire. Dans un autre sens, et en se disant que Mantashe était allé trop loin pour reculer, il n'est pas exclu que cette sortie étonnante du mercredi ne soit un écran de fumée pour mieux combattre Jacob Zuma.

Ainsi donc, la course à l'abîme du président sud-africain, Jacob Zuma prend du répit ! En effet, en décidant, hier mercredi 5 avril, d'enterrer la hache de guerre, en sus des excuses et de rentrer dans les rangs, le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantashe permet à Zuma de reprendre son souffle, alors empêtré dans une série de scandales de corruption et tant décrié pour sa gouvernance.

