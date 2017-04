Congo-Brazzaville: L'artiste Sambadio en concert à l'IFC

Malgré son succès, Sambadio est resté humble, gardant son côté chaleureux qui conjugue avec sourire, amour du travail et envie d'aller de l'avant. Auteur-compositeur et interprète, Sambadio défend une idéologie musicale bien personnelle, baignée de valeur rafraichissante.

Animé par l'amour du micro, Sambadio n'a, en fait jamais quitté le monde musical, bien au contraire, il continue de vivre de cette passion. Avec ce nouveau concert qui se résume entre nostalgie et chants inédits, Sambadio va une fois de plus renouer le contact avec ses fans qui attendent de le voir monter à nouveau sur scène.

Discret depuis un certain moment, Sambadio est sur le point de faire un come-back triomphant sur le devant de la scène musicale. L'artiste réserve une bonne surprise à ses fans, ce 7 avril à l'occasion d'un concert live à l'IFC avec un orchestre imposant à savoir les « Mackandas », le plus célèbre de la rumba à Pointe-Noire.

